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पवन कुमार का गांव महुआ पाठक में एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र है। उनके केंद्र पर काम करने वाले गांव शंभूपुर निवासी रोहित ने बताया कि 16 नवंबर की शाम वह और पवन केंद्र बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। अनावा चौराहे से आगे दो बाइकों पर सवार चार युवक सड़क किनारे खड़े थे।पवन की बाइक आती देख दो युवक सड़क के बीच में आ गए। पवन के बाइक धीमी करते ही युवकों ने उन पर डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे बाइक गिर गई। इसके बाद चारों युवक पवन और रोहित को पीटने लगे। इसी दौरान पीछे से एक बाइक पर सवार तीन युवक और आ गए। उन्होंने भी मारपीट शुरू कर दी और पवन के पास मौजूद रुपये व लैपटॉप रखा बैग छीन लिया। रोहित डरकर गन्ने के खेत में छिप गया।लूट के बाद बदमाश मौके से भाग निकले। इसके बाद पवन और रोहित घर पहुंचे और परिजनों व गांव के लोगों को घटना की जानकारी दी। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने रात में ही मौके पर पहुंचकर जांच की और संदिग्धों के घर दबिश दी। पवन की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।पुलिस ने कई जगह लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली है। एक-दो कैमरों की फुटेज में संदिग्ध लोग दिखाई दिए हैं, लेकिन उनके घटना में शामिल होने की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। मंगलवार को पूरे दिन पुलिस क्षेत्र में बदमाशों की तलाश करती रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।रेकी के बाद वारदात को अंजाम देने का शकपवन ने पुलिस को बताया कि बदमाश स्थानीय बोली में बात कर रहे थे। चार बदमाशों का पहले से रास्ते में खड़े होना और तीन बदमाशों का पीछे से आना इस आशंका को बल देता है कि योजना बनाकर वारदात की गई। लूट की सूचना के बाद पुलिस ने आसपास के गांव पसियाखेड़ा पर ध्यान केंद्रित किया। इस गांव के कुछ लोग गंभीर अपराधों में शामिल बताए जाते हैं। पसियाखेड़ा का मोहसिन शातिर हिस्ट्रीशीटर है। गांव आवां के कुछ युवकों की भी पुलिस को तलाश है। पुलिस को दोनों गांवों में कुछ युवक नदारद मिले हैं। कई लोगों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है।पवन ने रुपये बचाने का किया प्रयासबदमाशों ने पवन कुमार को डंडे से पीटकर बैग छीनने का प्रयास किया तो वह रुपये बचाने के लिए उनसे भिड़ गए। काफी देर तक बदमाशों से उनकी हाथापाई हुई, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण बदमाश लूट करने में सफल रहे। सूत्रों के अनुसार, कुछ लोगों ने हाथापाई होते देखी थी, लेकिन कोई भी पुलिस के सामने गवाही देने को तैयार नहीं है।क्राइम ब्रांच और सर्विलांस समेत 10 टीमें तलाश में जुटींलूट की घटना के बाद एसपी सौरभ दीक्षित ने जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। क्राइम ब्रांच, सर्विलांस टीम समेत पुलिस की 10 टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। पुलिस ने महुआ से अनावा तक रास्ते में पड़ने वाले कई गन्ना कोल्हुओं पर भी जाकर संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई।घटना के खुलासे के लिए एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस सहित दस टीमें लगाई गई हैं। पीड़ित के पीछे चलने वालों की ट्रेकिंग की गई है। जल्द खुलासा किया जाएगा।-प्रवीण मलिक, सीओ पुवायां