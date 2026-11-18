खुद को मृत साबित करने की साजिश का एंगल भी जांच में

पुलिस की शुरुआती जांच में आधार कार्ड पर दर्ज विनोद का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। कलान थाने में उसके खिलाफ वर्ष 2016, 2023 और 2025 में तीन मामले दर्ज हैं। ये मुकदमे छेड़खानी, एससीएसटी और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। वर्ष 2023 के एक मुकदमे में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद वह जेल भी जा चुका है।



पुलिस इस आशंका की भी जांच कर रही है कि कहीं किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर उसका सिर काटने और शव कुएं में फेंकने के पीछे विनोद की पहचान छिपाकर खुद को मृत साबित करने की साजिश तो नहीं है। फिलहाल इस आशंका की पुष्टि नहीं हुई है।



डीएनए जांच से होगी शव की पहचान

एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि मृतक की वास्तविक पहचान और मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। विवेचना चल रही है।