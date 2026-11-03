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शाहजहांपुर: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया विश्वविद्यालय का भ्रमण, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
शाहजहांपुर में राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने एक पुस्तकालय और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का लोकार्पण किया। राज्यपाल विद्यार्थियों से संवाद करेंगी और विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक भी लेंगी। बैठक में भवनों, परियोजनाओं और शैक्षणिक स्तर की समीक्षा होगी। उनके आगमन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। विश्वविद्यालय के बाहर एक किलोमीटर तक रास्ता बंद रहा, जिससे लोगों को परेशानी हुई।
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