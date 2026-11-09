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शाहजहांपुर: पेड़ पर फंदे से लटके मिले दो सहेलियों के शव, पुलिस जांच में जुटी

Mukesh Kumar

Updated Mon, 09 Nov 2026 12:04 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 12:04 PM IST







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शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र में नाबालिग दो सहेलियों के शव एक ही के पेड़ पर फंदे से लटके मिले। दोनों सुबह दौड़ लगाने घर से निकली थीं। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। ... और पढ़ें

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