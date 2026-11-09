शाहजहांपुर में भीषण हादसा: गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने बस के कंडक्टर और हेल्पर को कुचला, दोनों की मौत

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शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव ढका और गुलड़िया के बीच चैनल संख्या 257 पर बस से उतरकर जांच कर रहे कंडक्टर और हेल्पर को पीछे से आए अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि कंडक्टर का शव क्षत-विक्षत हो गया। विज्ञापन

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पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान बिहार के जिला औरंगाबाद के मुंशी बिवहा निवासी बस कंडक्टर बिपिन यादव (55 वर्ष) और बिहार के जिला गया के थाना आमस के करमाइन निवासी बस हेल्पन कौशल शाव (35 वर्ष) के रूप में हुई है। हादसे में बस के अन्य यात्रियों को कोई चोट नहीं आई।

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झारखंड के हजारीबाग जा रही थी बस

बताया गया कि स्लीपर बस दिल्ली के आनंद विहार से झारखंड के हजारीबाग जा रही थी। रविवार रात करीब 11 बजे गंगा एक्सप्रेसवे पर घटनास्थल के पास बस के पिछले हिस्से के शीशे में कोई जोरदार वस्तु लगी, जिससे शीशा टूट गया। यात्रियों के कहने पर चालक ने बस रोक दी। इसके बाद कंडक्टर और हेल्पर नीचे उतरकर आसपास देखने लगे। काफी तलाश के बाद जब उन्हें कुछ पता नहीं चला तो दोनों बस में वापस चढ़ने जा रहे थे।

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