{"_id":"6af18abd0cc34d0a0007f3a5","slug":"video-young-man-found-dead-in-ditch-along-the-highway-in-shahjahanpur-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: हाईवे किनारे पानी से भरी खाई में मिला युवक का शव, नहीं हुई शिनाख्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शाहजहांपुर: हाईवे किनारे पानी से भरी खाई में मिला युवक का शव, नहीं हुई शिनाख्त
शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र में सीतापुर हाईवे पर बनतारा से सोमवार सुबह पानी से भरी खाई में एक अज्ञात युवक का शव मिला। युवक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। उसकी पहचान नहीं हो सकी है। सोमवार सुबह करीब साढ़े दस बजे नरेंद्र वाजपेयी की राइस मिल के पास सड़क किनारे पानी में शव पड़ा देखा गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। फोरेंसिक यूनिट ने मौके पर साक्ष्य जुटाए। शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मृतक के फोटो आसपास के थानों में भेजे गए हैं। मौत की वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलेगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।