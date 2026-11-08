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यूपी: शाहजहांपुर में मदनापुर रोड पर दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर, हादसे में दो लोगों की मौत; दो घायल

Sun, 08 Nov 2026 08:37 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, शाहजहांपुर
अमर उजाला नेटवर्क, शाहजहांपुर Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 08 Nov 2026 08:37 PM IST
सार

शाहजहांपुर में मदनापुर रोड पर दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। दो लोग घायल हो गए। रामलीला मैदान के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है।

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Shahjahanpur Bike Collision: Two Killed, Two Seriously Injured in Head-On Crash
चांद बाबू और सुरेंद्र की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शाहजहांपुर के कांट थाना इलाके में मदनापुर रोड पर दो बाइकों के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में उमराह गांव निवासी चांद बाबू (20) और मोतियासा निवासी सुरेंद्र (25) की मौत हो गई। जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 
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कांट इलाके के गांव मोतियासा निवासी सुरेंद्र और रजनीश अपने साथी जलालाबाद थाना इलाके के गांव सबलपुर निवासी उमेश के साथ बाइक से मदनापुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान कांट इलाके के गांव उमराह निवासी चांद बाबू  तिलहर से अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। 
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कांट-मदनापुर रोड पर रामलीला मैदान के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया

 
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अस्पताल में चिकित्सकों ने सुरेंद्र और चांद बाबू को मृत घोषित कर दिया। सुरेंद्र के परिजनों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर रुपये मांगने का आरोप लगाया है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं है। तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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