{"_id":"6af14b4ae32e3bac330a0ccf","slug":"two-girl-found-hanging-from-same-jamun-tree-in-shahjahanpur-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर में सनसनीखेज घटना: पेड़ पर लटके मिले दो नाबालिग सहेलियों के शव, सुबह दौड़ने निकली थीं दोनों","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन शाहजहांपुर के निगोही थाना में क्षेत्र दो किशोरियों के शव सोमवार सुबह गांव की पूरब दिशा में जामुन के पेड़ पर अलग-अलग दुपट्टों से लटके मिले। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। बताते हैं कि दोनों की फोन पर लंबी बातचीत होती थी।

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दोनों किशोरियां एक ही गांव की रहने वाली थीं। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक की मां ने बताया कि दोनों रोजाना सुबह दौड़ लगाने के लिए जाती थीं। सोमवार को भी दोनों तड़के निकली थीं। सुबह करीब साढ़े छह बजे गांव के पूरब में ग्राम समाज की जमीन पर खड़े जामुन के पेड़ पर ग्रामीणों ने उनके शव फंदे से लटके देखे।

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सूचना मिलते ही निगोही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। सीओ सदर ने भी परिजनों से पूछताछ की है। बताते हैं कि दोनों सहेलियां की फोन पर लंबी बातचीत होती थी।

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