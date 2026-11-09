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शाहजहांपुर में सनसनीखेज घटना: पेड़ पर लटके मिले दो नाबालिग सहेलियों के शव, सुबह दौड़ने निकली थीं दोनों

Mon, 09 Nov 2026 09:59 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 09 Nov 2026 09:59 AM IST
सार

शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र में नाबालिग दो सहेलियों के शव एक ही के पेड़ पर फंदे से लटके मिले। दोनों सुबह दौड़ लगाने घर से निकली थीं। पुलिस के अनुसार, मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी।
 

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two girl found hanging from same jamun tree in Shahjahanpur
पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शाहजहांपुर के निगोही थाना में क्षेत्र दो किशोरियों के शव सोमवार सुबह गांव की पूरब दिशा में जामुन के पेड़ पर अलग-अलग दुपट्टों से लटके मिले। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। बताते हैं कि दोनों की फोन पर लंबी बातचीत होती थी।
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दोनों किशोरियां एक ही गांव की रहने वाली थीं। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक की मां ने बताया कि दोनों रोजाना सुबह दौड़ लगाने के लिए जाती थीं। सोमवार को भी दोनों तड़के निकली थीं। सुबह करीब साढ़े छह बजे गांव के पूरब में ग्राम समाज की जमीन पर खड़े जामुन के पेड़ पर ग्रामीणों ने उनके शव फंदे से लटके देखे। 
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सूचना मिलते ही निगोही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। सीओ सदर ने भी परिजनों से पूछताछ की है। बताते हैं कि दोनों सहेलियां की फोन पर लंबी बातचीत होती थी। 
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सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। उधर, दोनों किशोरियों की मौत से उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीण दोनों की मौत से स्तब्ध है। 

 
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