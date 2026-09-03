{"_id":"6a995d1f94707de1f104d897","slug":"video-father-son-die-of-electrocution-in-shahjahanpur-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: शाहजहांपुर में करंट लगने से पिता-पुत्र की मौत, परिवार में मचा कोहराम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र के इंदेपुर गांव में बृहस्पतिवार को करंट लगने से किसान श्यामा चरण (65) और उनके पुत्र सुमित (28) की मौत हो गई। श्यामा चरण ने फसल बचाने के लिए खेत में झटका मशीन से तार लगाए थे। सुबह तार जोड़ते समय वह करंट की चपेट में आ गए। पिता को बचाने पहुंचे सुमित की भी करंट लगने से जान चली गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। सीओ सदर शुभम वर्मा ने घटना की पुष्टि की।

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