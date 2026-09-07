Shahjahanpur News: बाइक से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ी बस, दंपती समेत तीन घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:28 AM IST
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सेहरामऊ दक्षिणी। लखनऊ-पलिया हाईवे पर रविवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे ऐंठापुर गांव के पास बाइक में पीछे से आ रही एक निजी बस टकराने के बाद डिवाइडर पर चढ़ गई।
इस हादसे में बाइक पर सवार सिंधौली क्षेत्र के गांव सकुलिया निवासी राकेश कुमार और उनकी पत्नी भाग्यश्री उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बस का अगला शीशा टूट जाने से उस पर सवार तिलहर के मोहल्ला पचासा निवासी श्याम लाल की पत्नी कमला देवी सड़क पर गिरकर घायल हो गईं। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीओ शुभम वर्मा के अनुसार तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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इस हादसे में बाइक पर सवार सिंधौली क्षेत्र के गांव सकुलिया निवासी राकेश कुमार और उनकी पत्नी भाग्यश्री उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बस का अगला शीशा टूट जाने से उस पर सवार तिलहर के मोहल्ला पचासा निवासी श्याम लाल की पत्नी कमला देवी सड़क पर गिरकर घायल हो गईं। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीओ शुभम वर्मा के अनुसार तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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