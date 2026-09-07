Shahjahanpur News: बाल-बाल बचे लोग, गलत साइड से तेज रफ्तार में दौड़ी रोडवेज बस

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नगर के मुख्य चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगी है और आसपास रेलिंग लगी है। रविवार को सुबह 7:30 बजे रोडवेज बस शाहजहांपुर से पलिया जा रही थी। चालक ने बस को रेलिंग के पश्चिम की ओर से निकालने के स्थान पर गलत साइड पूरब की ओर से निकाल दिया, इससे रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। सुबह मुख्य चौराहे पर भीड़ भी थी। चालक के बस को तेज रफ्तार में गलत साइड से निकालते देख लोगों ने फुटपाथ पर भागकर जान बचाई।रेलिंग टूटने के बाद लोगों ने बस रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन चालक बस लेकर भाग गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई व्यक्ति बस की चपेट में नहीं आया। घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने रोडवेज बसों के चालकों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि इस संबंध कोई तहरीर दी जाती है तो जांच कराई जाएगी और कार्रवाई कराई जाएगी। संवाद