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शाहजहांपुर: सीओ सिटी ने छात्राओं को पढ़ाया साइबर सुरक्षा का पाठ, हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी

गीतेश सक्सेना

Updated Sat, 29 Aug 2026 06:51 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 06:51 PM IST







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शाहजहांपुर के नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में शनिवार को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से 'पुलिस की पाठशाला' आयोजित की गई। इसमें करीब 60 छात्राओं को साइबर और महिला सुरक्षा की जानकारी दी गई। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने परेशानी में चुप न रहने, अभिभावकों या पुलिस को सूचित करने तथा 112, 1090, 1930 हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने की सलाह दी। ... और पढ़ें

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