Shahjahanpur News: वनिगवां में प्रसव के बाद 11वें दिन महिला की मौत

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बंडा के गांव तेंदुआ नगरिया निवासी अली हसन ने पुलिस को प्रार्थनापत्र देकर बताया कि उन्होंने पुत्री नफीसा बानो की शादी छह साल पूर्व गांव वनिगवां निवासी अनीस के साथ की थी। 11 दिन पहले उनकी पुत्री ने घर में ही जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था। तीन दिन पूर्व नफीसा की हालत बिगड़ी तो उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।16 सितंबर को इलाज के दौरान नफीसा की मौत हो गई। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के मुताबिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संवाद