Shahjahanpur News: अनुदान पर बीज और निशुल्क बीज मिनी की बुकिंग शुरू

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संवाद न्यूज एजेंसीशाहजहांपुर। विकास सभागार में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। जिला कृषि अधिकारी विकास किशोर ने बताया कि रबी सत्र 2026-27 में अनुदान पर बीज और निशुल्क बीज मिनी किट प्राप्त करने की बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है।उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से कोई भी भू-धारक कृषक बीज प्राप्त करने के लिए स्वयं, अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय, बीज भंडार पर समय से बुकिंग करा सकेंगे। शीघ्र ही ई-लॉटरी से चयनित कृषकों के दूरभाष पर मेसेज प्राप्त होगा। इसे वह अपने विकास खंड के राजकीय कृषि बीज भंडार से तोरिया मिनीकिट बीज प्राप्त कर सकते है।जिला उद्यान अधिकारी पुनीत पाठक ने बताया कि कृषकों को पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान आवेदन प्रक्रिया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने के बाद, विभाग आपके आवेदन को बैंक के पास ऋण के लिए अग्रसारित करता है।खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या मूल्य संवर्धन इकाइयों के लिए प्रोजेक्ट लागत पर 35 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इस दौरान सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी, सीवीओ डॉ. राजेंद्र प्रताप, उपकृषि निदेशक पीके मिश्रा आदि मौजूद रहे।