Shahjahanpur News: संयुक्त टीमें करेंगी भूमि विवादों का त्वरित निस्तारण

विज्ञापन



एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र ने भूमि विवादों के प्रमुख कारण और निस्तारण की कार्ययोजना प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि मेड़, सीमांकन, अवैध कब्जे, सह-खातेदारी, बंटवारे, रास्ते और सिंचाई से जुड़े मामले प्रमुख हैं। डीएम ने बाहर के व्यक्ति के कब्जा करने पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने और वास्तविक खातेदार को कब्जा दिलाने के लिए कहा। एसपी सौरभ दीक्षित ने निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश दिए। संवाद

विज्ञापन

शाहजहांपुर। भूमि विवादों के प्रभावी और त्वरित निस्तारण के लिए डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में पुराने और लंबित विवादों को चिह्नित कर मौके पर सत्यापन के बाद समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। तय किया गया कि राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें गठित कर विवादों का सत्यापन कराया जाए।