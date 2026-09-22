शाहजहांपुर: खोदाई के कारण रोडवेज बस अड्डे से बसों का संचालन बंद, यात्री हुए परेशान

शाहजहांपुर में महिला थाने से रोडवेज बस अड्डे तक खोदाई के कार्य के चलते रोडवेज बसों का अड्डे से संचालन ठप कर दिया गया। ऐसे में यात्रियों को बसों की तलाश में भटकना पड़ा। बस पकड़ने के लिए सेटेलाइट बस अड्डे तक जाना पड़ा। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ना तय है। खोदाई कार्य के चलते मंगलवार को पुराने बस अड्डे से बसों का संचालन ठप कर दिया गया। ऐसे में अड्डे पर आए यात्री भटकते रहे। उन्हें सेटेलाइट बस अड्डा भेजा गया।



वहां तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय और रुपये खर्च करने पड़ें। खासकर दूर-दराज से आने वाले यात्रियों के लिए बस अड्डे तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण होगा। यात्रियों को नई व्यवस्था की जानकारी न होने पर बसों की तलाश में भटकना भी पड़ा। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि खोदाई के चलते बसों के संचालन में बदलाव किया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वह यात्रा से पहले बसों के नए संचालन स्थल की जानकारी कर लें।