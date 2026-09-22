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शाहजहांपुर: ई-रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन, वेरिफिकेशन के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप
शाहजहांपुर में न्यू जनता ऑटो ई-रिक्शा आनर्स चालक वेलफेयर एसोसिएशन ने वेरिफिकेशन के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इसके बाद डीएम को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अपूर्वा सिंह को दिया। इसमें बताया गया कि तीन बार वेरिफिकेशन कराया जाता है। इसमें चालकों को कोई एतराज नहीं है। दो से तीन सौ रुपये रोजाना कमाने वाले ई-रिक्शा चालकों का 500 से लेकर 5000 रुपये तक का चालान किया जाता है। ई-रिक्शा चालक इतना चालान कहां से भरेंगे, ई-रिक्शा चालकों के स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, नए स्टैंड बनवाए जाएं। शहर की खराब हो चुकी सड़कों की वजह से आए दिन ई-रिक्शा पलटने की वजह से हादसे होते हैं। इनको ठीक कराया जाए। इस दौरान अध्यक्ष महफूज अली खां, जीशान, राजकुमार अवस्थी, अतीक, जुगनू, जावेद, शहजाद आदि मौजूद रहे।
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