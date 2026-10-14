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संतकबीरनगर: दो युवकों पर जानलेवा हमले और फायरिंग के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

अनुराग रंजन

Updated Wed, 14 Oct 2026 06:35 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 06:35 PM IST







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संतकबीरनगर के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कांटे में करीब 15 दिन पहले दो युवकों पर जानलेवा हमला करने और फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ऊनखास निवासी प्रेम प्रकाश सिंह (21) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे बुधवार को डारीडीहा मोड़ के पास से पकड़ा। ... और पढ़ें

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