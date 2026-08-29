सहारनपुर: हत्या के प्रयास का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

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कोतवाली मंडी पुलिस ने शुक्रवार रात शकलापुरी रोड पर मुठभेड़ के बाद हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी साकिब अहमद को गिरफ्तार किया है। साकिब निवासी निसार रोड रायवाला कोतवाली मंडी के पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से तमंचा, एक कारतूस व चोरी की बाइक बरामद हुई है।

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