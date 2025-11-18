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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 29 अगस्त को आपके शहर में क्या हुआ

Sat, 29 Aug 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 29-08-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:29 AM, 29-Aug-2026

Saharanpur News: आगे निकलने की होड़ में रोडवेज बसे आपस में टकराई, हादसा टला

Roadways buses collided while racing to overtake each other; a major accident was averted. और पढ़ें
01:27 AM, 29-Aug-2026

Saharanpur News: बाइक सवार की तहरीर पर भड़कीं महिलाएं, चौकी पहुंच किया हंगामा

Women outraged by a complaint filed by a motorcyclist; created a ruckus at the police outpost. और पढ़ें
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01:26 AM, 29-Aug-2026

Saharanpur News: मुठभेड़ में दो गोकश पकड़े, पैर में लगी गोली

Two cow slaughterers caught in encounter; shot in the leg. और पढ़ें
01:25 AM, 29-Aug-2026

Saharanpur News: बाइक सवार बदमाशों ने महिला के कान से झपटा कुंडल

Bike-borne miscreants snatched an earring from a woman's ear. और पढ़ें
01:24 AM, 29-Aug-2026

Saharanpur News: बंद पड़े ढाबे के टिनशेड में मिला युवक का शव

Body of a young man found in the tin shed of a closed dhaba. और पढ़ें
01:22 AM, 29-Aug-2026

Muzaffarnagar News: राखी की डोर से पहले टूटा जिंदगी का सफर

The journey of life ended before the thread of Rakhi could be tied. और पढ़ें
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01:19 AM, 29-Aug-2026

Muzaffarnagar News: सेवानिवृत्त दरोगा का मकान खंगाला, नकदी सहित ढाई करोड़ के आभूषण चोरी

Retired Sub-Inspector's house ransacked; cash and jewelry worth 2.5 crore stolen.
Retired Sub-Inspector's house ransacked; cash and jewelry worth 2.5 crore stolen. और पढ़ें
01:16 AM, 29-Aug-2026

Muzaffarnagar News: कवाल कांड में मारे गए सचिन और गौरव को दी श्रद्धांजलि

Tribute paid to Sachin and Gaurav, who were killed in the Kawal incident.
Tribute paid to Sachin and Gaurav, who were killed in the Kawal incident. और पढ़ें
01:14 AM, 29-Aug-2026

Shamli News: जिला अस्पताल पहुंची नई सी-आर्म मशीन शुरू होगी हड्डी के ऑपरेशन की सुविधा

New C-arm machine arrives at district hospital; orthopedic surgery facility to start. और पढ़ें
01:12 AM, 29-Aug-2026

Shamli News: हरियाणवी सिंगर अंकित की हत्या में पुलिस ने दो शूटरों को उठाया

Police have picked up two shooters in connection with the murder of Haryanvi singer Ankit. और पढ़ें
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