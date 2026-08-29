फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Digvijay Bhati Case: Mahapanchayat announced for September 10; focus on DIG Saharanpur's probe

दिग्विजय भाटी प्रकरण: 10 सितंबर को महापंचायत का एलान, डीआईजी सहारनपुर की जांच पर नजर; भाटी ने दी ये चेतावनी

Sat, 29 Aug 2026 01:00 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sat, 29 Aug 2026 01:00 PM IST
सार

Meerut News: मेरठ के तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय और इंस्पेक्टर अखिलेश समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव यातनाएं देने का आरोप है। दिग्विजय भाटी ने चेतावनी दी है कि नौ सितंबर तक यदि जांच रिपोर्ट नहीं आई तो 10 को महापंचायत की जाएगी। 

विज्ञापन
Digvijay Bhati Case: Mahapanchayat announced for September 10; focus on DIG Saharanpur's probe
दिग्विजय भाटी, तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय और इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव की पिटाई और यातनाएं देने के मामले में तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय और इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जिसको लेकर दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के साथ-साथ उनके समाज के लोगों में आक्रोश है। डीआईजी सहारनपुर की जांच पर नजर टिकी हुई है। 25 अगस्त को एडीजी ने जांच के लिए गुर्जर परिसंघ के पदाधिकारियों से पंद्रह दिन का समय मांगा था। जिसके बाद उन्होंने पंद्रह दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग रखी थी।
विज्ञापन


दिग्विजय भाटी ने एलान कर दिया है कि यदि नौ सितंबर तक जांच रिपोर्ट पूरी कर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो दस सितंबर को महापंचायत की जाएगी। भाटी ने आशंका जताई कि उनका मेडिकल अभी तक नहीं कराया गया। ऐसे में जांच रिपोर्ट में यदि कोई खेल हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
विज्ञापन

 

दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव को 19 अगस्त को एक मुकदमे में निष्पक्ष कार्रवाई के लिए दोनों एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। आरोप है कि वहां पर मौजूद तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय ने इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ के साथ मिलकर उनकी पिटाई की थी। इसके बाद एसओजी ऑफिस में लाकर इंस्पेक्टर अखिलेश ने साथियों को लगाकर दोनों को फिर पिटवाया था।
 

मामला शासन स्तर तक पहुंचने पर अविनाश पांडेय को एसएसपी पद से हटाकर डीजीपी कार्यालय संबद्ध कर दिया गया था, जबकि अखिलेश गौड़ समेत आठ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर अखिलेश गौड को निलंबित कर दिया गया। किसान नेताओं के साथ मारपीट करने वाले एसएसपी के पीआरओ अजयदीप पर अभी अफसर मेहरबान है। हालांकि एसओजी टीम में तैनात अन्य पुलिसकर्मी भी जांच के दायरे में आ रहे है।
 
विज्ञापन

डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह और उनकी टीम साक्ष्य एकत्र कर रही है, ताकि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सके। अभी तक की जांच में किस-किस का क्या-क्या दोष है, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। एसओजी के कुछ पुलिसकर्मी के नाम जांच अधिकारी डीआईजी के सामने आए है, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं किए गए है।
 

एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि मामले की विस्तार से जांच की जा रही है। डीआईजी सहारनपुर की तरफ से जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बयान दर्ज सभी के कराए जा रहे है। वहीं दूसरी ओर दिग्विजय भाटी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर नौ सितंबर तक जांच रिपोर्ट और मुकदमा दर्ज नहीं होने पर दस सितंबर को महापंचायत का एलान कर दिया है।
 

डीआईजी सहारनपुर के कार्यालय से फैजल को बयान दर्ज कराने के लिए आया कॉल
डीआईजी सहारनपुर पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। दिग्विजय भाटी ने बताया कि बृहस्पतिवार को डीआईजी सहारनपुर के कार्यालय से फैजल के बयान दर्ज कराने के लिए कॉल आया था। फैजल ने बोला कि वह बयान देने सहारनपुर नहीं आ सकता है। मेरठ आकर उनके बयान पुलिस ले सकती है। अब सहारनपुर पुलिस फैजल के बयान लेने के लिए भी मेरठ पहुंचेगी। फैजल भी दिग्विजय और मोहित के साथ एसएसपी कार्यालय गया था, लेकिन वह एसएसपी के पास तक अंदर नहीं गया था।
 

रवि गौतम ने कमिश्नरी 30 को महापंचायत का किया हुआ है एलान
कलक्ट्रेट गेट पर बवाल करने के आरोपी रवि गौतम का कमिश्नरी पार्क पर धरना शनिवार को भी जारी रहा। रवि गौतम आईपीएस अविनाश पांडेय और एसपी देहात अभिजीत कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि सरकार ने अभी तक उनकी मांग का संज्ञान नहीं लिया है। रवि का कहना है कि तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय और एसपी देहात अभिजीत कुमार की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। रवि गौतम ने बताया कि 30 अगस्त को महापंचायत का एलान किया हुआ है।

ये भी देखें...
यूपी: अब हरियाणवी गायक मासूम शर्मा को मारने की धमकी, अंकित बालियान के रहे हैं करीबी, जानें पूरा मामला

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed