मेरठ: संस्कृत को बचाने के लिए सुनील भराला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, बोले- 12वीं तक की जाए अनिवार्य

संस्कृत दिवस के अवसर पर संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर भाजपा नेता पंडित सुनील भराला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। उन्होंने प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को मजबूत करने के लिए संस्कृत विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कराने, नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करने और पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है।

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सुनील भराला ने पत्र में कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की ज्ञान परंपरा, संस्कृति और संस्कारों की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने संस्कृत को सरकारी और निजी विद्यालयों में इंटरमीडिएट स्तर तक अनिवार्य किए जाने की मांग भी रखी।उनका कहना है कि विद्यालय स्तर से ही विद्यार्थियों को संस्कृत से जोड़ने से नई पीढ़ी में भाषा के प्रति रुचि और गौरव की भावना विकसित होगी। संस्कृत का संरक्षण केवल किसी भाषा को बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा और देश की सभ्यता को संरक्षित करने का संकल्प है।इसके लिए सरकार के साथ समाज को भी आगे आना होगा। उन्होंने संस्कृत दिवस पर लोगों से संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लेने तथा इसे जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।