रायबरेली: शिव पुराण कथा से पहले निकली भव्य कलश यात्रा, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा

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चड़रई टोल प्लाजा के निकट 11 से 17 सितंबर तक होने वाली शिव पुराण कथा से पहले बृहस्पतिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। रामचंद्रपुर स्थित लखपड़ा बाग से शुरू हुई कलश यात्रा कथा स्थल तक पहुंची। यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर शामिल हुईं। हाथी-घोड़े और बैंडबाजे के साथ निकली कलश यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई गई। कलश यात्रा में कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय अपनी पत्नी, बेटी, बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शामिल हुए। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर धार्मिक उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया। जगह-जगह श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। हाथी-घोड़ों के साथ बैंडबाजों की धुन से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। कलश यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किए जाने से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कई हजार लोगों की मौजूदगी में कलश यात्रा कथा स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद आगामी दिनों में होने वाली शिव पुराण कथा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया।

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