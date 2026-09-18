फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   More vaccine doses administered to adolescent girls than targeted.

Raebareli News: किशोरियों को लक्ष्य से अधिक लगाए टीके

Fri, 18 Sep 2026 12:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Fri, 18 Sep 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
More vaccine doses administered to adolescent girls than targeted.
रायबरेली। जिले में 14 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए पिछले फरवरी माह से शुरू हुए एचपीवी टीकाकरण अभियान में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की गई है। निर्धारित 40,615 किशोरियों के लक्ष्य के सापेक्ष 40,837 किशोरियों का टीकाकरण किया जा चुका है। जो लक्ष्य का 100.5 फीसदी है।
विज्ञापन

डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य विभाग की सराहना करते हुए कहा कि यह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व स्वास्थ्यकर्मियों के साथ शिक्षा, बाल विकास पुष्टाहार विभाग व अन्य विभागों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्ययोजना को दर्शाती है। किशोरियों को एचपीवी संक्रमण से बचाव और भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को कम करने की दिशा में एचपीवी टीकाकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएमओ डॉ. मनोज कुमार शुक्ला ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग की टीमों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। स्वास्थ्यकर्मियों ने स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किशोरियों तक पहुंच बनाई। आशा और एएनएम की सक्रिय भूमिका से समुदाय में टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ी और अभिभावकों का सहयोग मिला। जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डीएस अस्थाना ने बताया कि जिले में निर्धारित सत्रों के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य का 100.5 प्रतिशत टीकाकरण पूरा किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed