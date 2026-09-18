Raebareli News: भाजपा विधायक के हस्तक्षेप पर छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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ई रिक्शा चालक अमित दुबे छतोह - गांधीनगर मार्ग पर ई रिक्शा चलाते हैं। बीती 5 सितंबर को वह छतोह मोड़ पर ई रिक्शा खड़ा कर सवारी उतार रहे थे। आरोप है कि तभी रामलाल, राहुल निवासी पूरे दुनिया मजरे छतोह, जय कुमार निवासी पूरे गोसाई, रोशनलाल निवासी छतोह, राजमणि निवासी डेरा आए और रिक्शा खड़ा करने के एवज में सौ रुपये शुल्क मांगा। इस पर आपत्ति जताते हुए अमित ने कहा कि यहां कोई स्टैंड नहीं है। इसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद आरोपियों ने लाठी डंडे से अमित को पिटाई कर दी।इसके बाद आरोपियों में से एक जय कुमार ने थाने जाकर अमित के खिलाफ ही तहरीर देकर एससी-एसटी व मारपीट की एफआईआर दर्ज करा दी। जब अमित दुबे अपनी तहरीर लेकर थाने पहुंचे तो थानाध्यक्ष पवन कुमार सोनकर ने कहा क्रॉस केस नहीं दर्ज होगा। उन्होंने पुलिस पर भी रिपोर्ट लिखने के एवज में 12 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया। बाद में पुलिस ने अमित का ही शांति भंग में चालान कर जेल भेज दिया।जमानत पर छूटने के बाद अमित ने भाजपा विधायक अशोक कुमार से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी। विधायक के हस्तक्षेप के बाद ही एसपी एसपी रवि कुमार के निर्देश पर बुधवार रात पुलिस ने पीड़ित अमित दुबे की तहरीर पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राजमणि, रामलाल, जयकुमार, रोशनलाल व राहुल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है। सलोन सीओ यादुवेंद्र पाल ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पर रुपये लेने के आरोप को उन्होंने निराधार बताया।