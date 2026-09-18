रायबरेली: 10 महीने पहले हुई थी शादी, तीन महीने से पति से चल रही थी अनबन; विवाहिता ने उठाया खौफनाक कदम

यूपी के रायबरेली में शिवगढ़ क्षेत्र के रायपुर मजरे बैंती गांव में बृहस्पतिवार देर शाम विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को गांव शव आने पर परिवार के लोग बिलख पड़े। विवाहिता ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया? इसकी जानकारी परिवार के लोगों को भी नहीं है। मामले में अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।

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बताया गया कि काजल (20) पुत्री रामसागर की शादी 10 माह पूर्व नवंबर में गंगाखेड़ा मजरे ढोढ़वापुर निवासी शिवम से हुई थी। काजल और उसके पति शिवम के बीच पिछले तीन माह से किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था। इसी कारण काजल अपने मायके में पिता के साथ रह रही थी। बृहस्पतिवार को उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए।वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखकर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। शुक्रवार शाम को जब शव गांव पहुंचा तो परिवार में रोना पिटना मच गया। सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है। थानाध्यक्ष से जानकारी की जा रही है। तहरीर यदि दी जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।