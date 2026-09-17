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साइबर क्राइम करने वाले गैंग से जुड़े ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

विनोद सिंह

Updated Thu, 17 Sep 2026 07:39 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 07:39 PM IST







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कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन ने फर्जी कंपनियों के नाम पर चालू/कॉर्पोरेट खाते खोलने और देश भर में ऑनलाइन सट्टेबाजी, ट्रेडिंग धोखाधड़ी और साइबर घोटालों से धन की हेराफेरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को आगे की कानूनी कार्यवाही के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। ... और पढ़ें

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