प्रतापगढ़ : पिकअप की टक्कर से लिंटर मशीन लदे ट्रैक्टर के उड़े परखच्चे, दो मजदूरों की मौत, चार घायल

कंधई थाना क्षेत्र के चिलबिला-पट्टी मार्ग पर सराय भीमसेन गांव के पास बुधवार की देर रात करीब 11.30 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार मालवाहक पिकअप ने मजदूरों को उतार रहे ट्रैक्टर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर और उस पर लदी लिंटर मशीन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दो मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। दो घायलों की हालत नाजुक होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर किया गया है।

विज्ञापन





सराय भीमसेन गांव निवासी लिंटर मशीन संचालक विनोद कुमार गुप्ता मजदूरों को लेकर पट्टी कस्बे में एक मकान की छत का लिंटर डालकर वापस लौट रहे थे। गांव के समीप मार्ग पर गेट के सामने ट्रैक्टर खड़ा करके वह मजदूरों को उतार रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार पिकअप ने अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी। हादसे में मनैतापुर गांव निवासी श्यामू बनवासी उर्फ गन्ने 55 और सुल्तानपुर जिले के लंभुआ थाना क्षेत्र के सरैया बेलहरी निवासी पवन बनवासी 24 की मौके पर ही मौत हो गई। पवन बीते एक वर्ष से ससुराल मनैतापुर में ही रहकर मजदूरी करते थे।