प्रतापगढ़: शादी से नाराज पूर्व प्रेमी ने वायरल की आपत्तिजनक तस्वीर, आहत युवती ने दी जान, युवक ने भी की खुदकुशी

रानीगंज थाना क्षेत्र के बुढ़ौरा कुंभापुर गांव में प्रेम प्रसंग से जुड़ी घटना में युवक और युवती की मौत हो गई। मंगलवार शाम युवती की मौत के बाद उसके पड़ोस में रहने वाले प्रेमी युवक ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दोनों पड़ोसी परिवारों से एक साथ अर्थी उठने से गांव में शोक का माहौल है।

रानीगंज थाना क्षेत्र के बुढ़ौरा कुंभापुर गांव निवासी राम आसरे गौतम की बेटी आंचल (25) की शादी 24 मई को जाजापुर निवासी जितेंद्र गौतम के साथ हुई थी। शादी के बाद आंचल एक बार ससुराल गई थी। इसके बाद करीब तीन महीने से वह मायके में रह रही थी। आंचल के पिता की 14 वर्ष पहले और मां की तीन वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। उसकी दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि भाई प्रकाश मुंबई में नौकरी करता है।

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बताया जाता है कि आंचल का पड़ोस में रहने वाले विनय कुमार गौतम (23) से पहले से प्रेम प्रसंग था। विनय आंचल से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी शादी दूसरे युवक से होने के बाद दोनों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। परिजनों के अनुसार, कुछ दिन पहले विनय ने आंचल से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीरें उसके पति को भेज दी थीं। इसके बाद आंचल और उसके पति के बीच विवाद होने लगा।