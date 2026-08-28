प्रतापगढ़ : भुपियामऊ स्टेशन के पास ट्रैक पार कर रहे दंपती की मनवर संगम एक्सप्रेस से कटकर मौत

राखी बंधवाने ससुराल जा रहे दंपती की भुपियामऊ स्टेशन के पास मनवर संगम एक्सप्रेस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। लीलापुर थाना क्षेत्र के रानीगंज अजगरा निवासी इंद्रावती देवी (40) शुक्रवार को पति रामकृष्ण यादव (45) के साथ शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे बाइक से धारूपुर मायके में भाई को राखी बांधने जा रही थीं। तीन किमी का अतिरिक्त चक्कर न लगाना पड़े इसलिए दंपती बाइक से भुपियामऊ स्टेशन के पास पहुंच गया। बाइक लेकर ट्रैक पार होने लगे।

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इसी बीच मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन की ओर से मनवर संगम एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई लेकिन दंपती बाइक समेत इंजन में फंस गए। बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और जबकि पति व पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन करीब 15 मिनट तक भुपियामऊ रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी रही। लोको पायलट ने कंट्रोल के साथ स्टेशन अधीक्षक को हादसे की सूचना दी। विज्ञापन



स्थानीय लोगों ने इंजन में फंसी बाइक निकाली, तब जाकर ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना हुई। हादसे की सूचना पर इंद्रावती के भाई धारूपुर निवासी संजय यादव और दामाद शिव कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव की पहचान की। देहात कोतवाली एसओ पुष्पराज ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद जीआरपी एसओ पंकज कुमार और आरपीएफ इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे। बाइक को कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों ने इंजन में फंसी बाइक निकाली, तब जाकर ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना हुई। हादसे की सूचना पर इंद्रावती के भाई धारूपुर निवासी संजय यादव और दामाद शिव कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव की पहचान की। देहात कोतवाली एसओ पुष्पराज ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद जीआरपी एसओ पंकज कुमार और आरपीएफ इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे। बाइक को कब्जे में ले लिया।

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