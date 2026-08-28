फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   couple died after being run by Manwar Sangam Express while crossing tracks near Bhupiyamau station.

प्रतापगढ़ : भुपियामऊ स्टेशन के पास ट्रैक पार कर रहे दंपती की मनवर संगम एक्सप्रेस से कटकर मौत

Fri, 28 Aug 2026 09:28 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 28 Aug 2026 09:28 PM IST
सार

राखी बंधवाने ससुराल जा रहे दंपती की भुपियामऊ स्टेशन के पास मनवर संगम एक्सप्रेस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है।

विज्ञापन
couple died after being run by Manwar Sangam Express while crossing tracks near Bhupiyamau station.
प्रतापगढ़ में ट्रेन गुजरने के दौरान बैरियर के अंदर बाइक लेकर खड़े लोग। - फोटो : संवाद।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राखी बंधवाने ससुराल जा रहे दंपती की भुपियामऊ स्टेशन के पास मनवर संगम एक्सप्रेस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। लीलापुर थाना क्षेत्र के रानीगंज अजगरा निवासी इंद्रावती देवी (40) शुक्रवार को पति रामकृष्ण यादव (45) के साथ शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे बाइक से धारूपुर मायके में भाई को राखी बांधने जा रही थीं। तीन किमी का अतिरिक्त चक्कर न लगाना पड़े इसलिए दंपती बाइक से भुपियामऊ स्टेशन के पास पहुंच गया। बाइक लेकर ट्रैक पार होने लगे।

विज्ञापन

इसी बीच मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन की ओर से मनवर संगम एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई लेकिन दंपती बाइक समेत इंजन में फंस गए। बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और जबकि पति व पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन करीब 15 मिनट तक भुपियामऊ रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी रही। लोको पायलट ने कंट्रोल के साथ स्टेशन अधीक्षक को हादसे की सूचना दी।

विज्ञापन


स्थानीय लोगों ने इंजन में फंसी बाइक निकाली, तब जाकर ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना हुई। हादसे की सूचना पर इंद्रावती के भाई धारूपुर निवासी संजय यादव और दामाद शिव कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव की पहचान की। देहात कोतवाली एसओ पुष्पराज ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद जीआरपी एसओ पंकज कुमार और आरपीएफ इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे। बाइक को कब्जे में ले लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

जनप्रतिनिधि कई बार अंडरपास चालू करने की कर चुके हैं मांग

भुपियामऊ स्टेशन के पास ओवरब्रिज निर्माण शुरू होने के साथ ही रेलवे ने क्रॉसिंग को बंद कर दिया। स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो सांसद रहे संगम लाल गुप्ता ने अंडरपास निर्माण के लिए पत्राचार किया। तीन साल बीत गए, मगर अभी तक अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका।

जान जोखिम में डालकर पार करते हैं रेलवे ट्रैक

भुपियामऊ रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे क्रॉसिंग को बंदकर करीब दो साल अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है। जिस कारण लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार करते हैं। जबकि भुपियामऊ से कटरा रोड पर जाने के लिए ओवरब्रिज बना हुआ है। दो किमी का चक्कर न लगाने इसके लिए लोग बंद रेलवे क्रॉसिंग का ट्रैक पार करते हैं। 

भुपियामऊ रेलवे स्टेशन पर रहता है अंधेरा

भुपियामऊ रेलवे स्टेशन पर लाइट के इंतजाम नहीं है। शाम होते ही क्रॉसिंग व स्टेशन पर अंधेरा छा जाता है। रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी भी नजर नहीं आते हैं। ऐसे में वहां से गुजरना खतरनाक हो जाता है। 

पान की दुकान से चलता था घर का खर्च

राम कृष्ण यादव रानीगंज स्थित अजगरा गेट के समीप पान की गुमटी लगाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। मृतक के साले धारूपुर निवासी संजय यादव ने बताया कि बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। जबकि छोटी बेटी घर पर रहकर मां के कामों में सहारा देती थी। गृहस्थी का सारा जिम्मा रामकृष्ण पर था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed