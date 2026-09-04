प्रतापगढ़ : कारागार में जन्मे जगत के पालनहार, चहुंओर जय-जयकार, भक्तिधाम मनगढ़ में उमड़े लाखों श्रद्धालु

कुंडा स्थित जगद्गुरु कृपालु महाराज के भक्तिधाम मनगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर भक्ति और आस्था का विहंगम दृश्य दिखा। रोहिणी नक्षत्र के हर्षण योग में मध्य रात्रि में 12 बजे कन्हैया ने जन्म लिया तो भक्तिधाम मनगढ़ जयकारे से गूंज उठा। वैदिक मंत्रों के बीच शंखनाद की ध्वनि से पूरा धाम परिसर झंकृत हो उठा। पंचामृत अभिषेक के उपरांत भगवान श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजन-अर्चना की गई। इसके बाद प्रसाद वितरण किया। रातभर भजन-कीर्तन का दौर चला। इससे भक्तिमय माहौल बना रहा।

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कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व को लेकर भक्ति धाम मनगढ़ में शुक्रवार को दोपहर तीन बजे के बीच भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। भीड़ इतनी अधिक थी कि प्रवेश द्वार पर कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं ने धाम परिसर में प्रवेश करना शुरू किया। धीरे-धीरे भीड़ इतनी अधिक हो गई कि धाम परिसर में जिधर नजर पड़ रही थी, उधर सिर्फ भीड़ नजर आ रही थी। गेट से ही आकर्षक झांकियों का नजारा देखते ही बन रहा था।