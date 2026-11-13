बरामद किए गए 147 गुमशुदा मोबाइल, सीईआईआर पोर्टल से मिली सफलता

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प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल की सहायता से अक्तूबर माह में बरामद किए गए 147 गुमशुदा मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 24 लाख 60 हजार रुपये है, उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए हैं। CEIR पोर्टल पर जनपद की रैंकिंग अप्रैल माह की 40वीं से सुधरकर सितंबर माह में 5वीं हो गई है। एएसपी आलोक कुमार ने लोगों से अपील की कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तत्काल थाने में सूचना दें और CEIR पोर्टल के माध्यम से IMEI नंबर ब्लॉक कराएं।

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