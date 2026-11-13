{"_id":"6af6f7b98fbe9eaeed087322","slug":"video-147-missing-mobile-phones-recovered-success-achieved-via-ceir-portal-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरामद किए गए 147 गुमशुदा मोबाइल, सीईआईआर पोर्टल से मिली सफलता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बरामद किए गए 147 गुमशुदा मोबाइल, सीईआईआर पोर्टल से मिली सफलता
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल की सहायता से अक्तूबर माह में बरामद किए गए 147 गुमशुदा मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 24 लाख 60 हजार रुपये है, उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए हैं। CEIR पोर्टल पर जनपद की रैंकिंग अप्रैल माह की 40वीं से सुधरकर सितंबर माह में 5वीं हो गई है। एएसपी आलोक कुमार ने लोगों से अपील की कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तत्काल थाने में सूचना दें और CEIR पोर्टल के माध्यम से IMEI नंबर ब्लॉक कराएं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।