{"_id":"6afc7b50308c9b608f0e8668","slug":"video-three-criminals-arrested-in-an-encounter-in-pilibhit-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र में एक दिन पहले महिला से कुंडल छीनने की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की मंगलवार शाम पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से लूटा गया कुंडल, दो तमंचे, कारतूस आदि बरामद किया है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल और सिपाही को सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

... और पढ़ें