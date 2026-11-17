आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दलों समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से सियासी समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की ओर से बरेली मंडल की 11 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की गई है। कांग्रेस की लिस्ट लीक होने के बाद अब दोनों दलों के बीच खींचतान की संभावना जताई जा रही है।

विज्ञापन





कांग्रेस ने मंडल के चारों जिलों की जिन सीटों पर दावा जताया है, उनमें बरेली जिले की मीरगंज, नवाबगंज, फरीदपुर, बरेली कैंट और आंवला; बदायूं की बदायूं सदर व दातागंज; पीलीभीत की पीलीभीत सदर व पूरनपुर तथा शाहजहांपुर की तिलहर और शाहजहांपुर सीट शामिल है। विज्ञापन



हालांकि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो इन सभी 11 सीटों पर सपा का वोट आधार कांग्रेस के मुकाबले काफी मजबूत रहा था। ऐसे में कांग्रेस के लिए अपनी दावेदारी को सीट समझौते में बदलना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। 2022 के चुनाव में इन सीटों पर दोनों दलों के प्रत्याशियों को मिले वोटों का अंतर काफी बड़ा रहा था। ऐसे में सपा के दावेदार भी इन सीटों के लिए अपनी ताकत लगाने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने मंडल के चारों जिलों की जिन सीटों पर दावा जताया है, उनमें बरेली जिले की मीरगंज, नवाबगंज, फरीदपुर, बरेली कैंट और आंवला; बदायूं की बदायूं सदर व दातागंज; पीलीभीत की पीलीभीत सदर व पूरनपुर तथा शाहजहांपुर की तिलहर और शाहजहांपुर सीट शामिल है।हालांकि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो इन सभी 11 सीटों पर सपा का वोट आधार कांग्रेस के मुकाबले काफी मजबूत रहा था। ऐसे में कांग्रेस के लिए अपनी दावेदारी को सीट समझौते में बदलना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। 2022 के चुनाव में इन सीटों पर दोनों दलों के प्रत्याशियों को मिले वोटों का अंतर काफी बड़ा रहा था। ऐसे में सपा के दावेदार भी इन सीटों के लिए अपनी ताकत लगाने में जुट गए हैं।

विज्ञापन