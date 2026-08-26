{"_id":"6a8eb2c9dc188a417d04cc5b","slug":"video-police-reached-the-wrong-pawan-house-due-to-mistaken-identity-in-pilibhit-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: गलत पहचान में दूसरे पवन के घर पहुंची पुलिस, तोड़फोड़ और नकदी-जेवर ले जाने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के कल्यानपुर नौगवां गांव में मंगलवार रात पुलिस टीम ने एक घर में दबिश देने पर विवाद खड़ा हो गया। गांव निवासी दो भाइयों ने रिछोला चौकी इंचार्ज समेत पुलिसकर्मियों पर घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने के साथ ही नकदी व जेवरात ले जाने का आरोप लगाया है। दोनों भाइयों ने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस की टीम एक युवक की तलाश में गांव आई थी। पहचान में हुई गलती के कारण टीम दूसरे पवन कुमार के घर पहुंच गई थी।

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