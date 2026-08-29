{"_id":"6a92b7fecc4516359203c246","slug":"video-villagers-outraged-after-farmer-killed-in-tiger-attack-in-pilibhit-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: बाघ के हमले में किसान की मौत के बाद आक्रोश, धरने पर बैठे ग्रामीण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बाघ के हमले में 60 वर्षीय किसान मुंशी प्रसाद की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर गांव के तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया। करीब 16 घंटे से जारी इस धरने में शनिवार को वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी हुई। ग्रामीणों ने 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी सहित छह सूत्री मांगें रखीं। एसडीएम मयंक गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने मांगें पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।

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