Pilibhit News: बहनों की भीड़ के आगे बेबस हुई व्यवस्थाएं, रोडवेज बसों में सीट के लिए मारामारी

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पीलीभीत। रक्षाबंधन पर बहनों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के साथ सहयात्री का किराया भी माफ किया गया है। इस बार निशुल्क यात्रा की अवधि भी बढ़ाई गई है। ऐसे में त्योहार से पहले ही रोडवेज बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। शुक्रवार को शहर के प्रमुख चौराहों पर बसों का इंतजार कर रहे यात्रियों को अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ा। बस आते ही सीट पाने के लिए यात्रियों में मारामारी की स्थिति दिखाई दी। घंटों इंतजार के बाद बस मिली तो उसमें पैर रखने तक की जगह नहीं थी। मजबूरी में तमाम यात्रियों ने डग्गामार वाहनों का सहारा लिया। संवादबस आते ही टूट पड़ा यात्रियों का हुजूमरक्षाबंधन पर मायके जाने वाली बहनों की संख्या बढ़ने से बसों में भीड़ कई गुना बढ़ गई। शहर के प्रमुख चौराहों पर यात्री बसों के इंतजार में खड़े रहे। जैसे ही किसी मार्ग की बस दिखाई दी, यात्रियों का हुजूम उस ओर दौड़ पड़ा। पहले बस में चढ़ने और सीट कब्जाने को लेकर यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की होती रही। बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी। एआरएएम प्रांशु पाठक ने बताया बसों की बेहतर व्यवस्था है। लोगों को परेशानी न होने पाए इसका भी ध्यान दिया जा रहा है।घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिली राहतचौराहों पर खड़े यात्रियों का कहना था कि बस के आने का कोई निश्चित समय नजर नहीं आ रहा था। एक बस के निकलने के बाद अगली बस के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ रहा था। बस आने पर उसमें पहले से ही बड़ी संख्या में यात्री सवार होने के कारण चढ़ना मुश्किल हो रहा था। त्योहार के चलते भीड़ बढ़ने के बावजूद यात्रियों को बैठाने और बसों के संचालन की व्यवस्था पर्याप्त नजर नहीं आई।तैयारियों के दावों की खुली पोलरक्षाबंधन को लेकर परिवहन विभाग की ओर से अतिरिक्त बसों के संचालन और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के दावे किए गए थे। इसके बावजूद शहर के प्रमुख चौराहों पर यात्रियों को बसों के लिए भटकना पड़ा। भीड़ को देखते हुए बसों की उपलब्धता और संचालन व्यवस्था पर्याप्त नजर नहीं आई। इससे विभागीय तैयारियों के दावों की हकीकत भी सामने आ गई। त्योहार के दौरान भीड़ और बढ़ने की संभावना के बावजूद यदि व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है।रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की रही भीड़रक्षाबंधन के पर्व को लेकर रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ रही। दिन भर यात्रियों के आने-जाने का सिलसिला जारी रहा है। रेल विभाग की ओर से भी यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को लेकर तैयारियां की गईं।डग्गामार वाहनों ने दिया सहारारोडवेज बसों की कमी और बढ़ती भीड़ के बीच डग्गामार वाहन यात्रियों के लिए सहारा बन गए। बस की प्रतीक्षा से परेशान यात्री अधिक किराया देकर इन वाहनों में गंतव्य की ओर रवाना हुए। चौराहों पर डग्गामार वाहनों के संचालक यात्रियों को बैठाने के लिए आवाज लगाते दिखाई दिए। कई यात्री मजबूरी में इन वाहनों में बैठते नजर आए। टनकपुर हाईवे पर दो टेंपों में पीछे की सीट पर क्षमता से अधिक सवारियां बैठी दिखाई दी। संवाद