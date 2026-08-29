Pilibhit News: सड़क दुर्घटनाओं में उत्तराखंड की महिला समेत चार घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:56 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:56 AM IST
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बीसलपुर। कोतवाली क्षेत्र के गांव रढ़ैता निवासी अफरोज शुक्रवार को गांव से बाइक पर सवार होकर नगर को आ रहा था। इधर गांव दौलतपुर हीरा निवासी हरिओम साइकिल से गांव रढ़ैता जा रहे थे। रास्ते में दोनों वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर, गांव चठिया सेवाराम निवासी वेदपाल शुक्रवार को नगर से बाइक पर सवार होकर अपने गांव को जा रहा था। उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गांव के बाहर स्थित यात्रीशेड में टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के थाना किच्छा के गांव मनसा गिरधरपुर निवासी दीपू शुक्रवार को बरेली होते हुए बाइक से बीसलपुर की ओर आ रहा था। बाइक पर उसकी पत्नी गीतांजलि भी थी। रास्ते में गांव मोहम्मदपुर भजा के पास पीछे से आई तेज रफ्तार बाइक की टक्कर लगने से गीतांजलि गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। संवाद
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