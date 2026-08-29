पीलीभीत: रेल पटरी पर लेटा युवक, ट्रेन की चपेट में आने से दोनों पैर कटे, हालत गंभीर

पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में माला रेलवे स्टेशन के पास दियूरी हाल्ट से करीब एक किलोमीटर पहले शनिवार सुबह रेल पटरी पर लेटा एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसके दोनों पैर कट गए। अत्यधिक रक्तस्राव होने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रेलवे कर्मचारियों ने उसे एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार सुबह करीब सात बजे पीलीभीत से पूरनपुर की ओर ट्रेन जा रही थी। दियूरी हाल्ट से लगभग एक किलोमीटर पहले एक युवक रेल पटरी पर लेटा हुआ था। ट्रेन के नजदीक पहुंचने पर चालक ने ट्रेन रोकने का प्रयास किया, लेकिन रफ्तार अधिक होने के कारण ट्रेन समय रहते नहीं रुक सकी।युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और उसके दोनों पैर कट गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल घायल को पटरी से हटाकर एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भिजवाया। हादसे के कारण ट्रेन दियूरी हाल्ट पर काफी देर तक रुकी रही। अस्पताल पहुंचने के समय युवक की हालत गंभीर बताई गई।घायल की पहचान लखीमपुर जिले के कटोरी गांव निवासी युवक के रूप में हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक युवक पास के ही एक गांव में रिश्तेदारी में आया था। वह सुबह किस वजह से रेल पटरी पर लेटा था, इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है