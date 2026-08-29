संशोधित खबर: सड़क पार करते समय घोड़ा-बग्घी की टक्कर से वृद्ध की मौत

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शुक्रवार सुबह करीब छह बजे पीआरवी को सूचना मिली कि निसरा स्थित एक धर्मकांटे के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला। उनके सिर और हाथ में चोट के निशान थे। मृतक के पास एक काले रंग का बैग भी मिला, जिसमें घरेलू उपयोग के कुछ कपड़े रखे थे।पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में स्पष्ट दिखाई दिया कि सुबह करीब चार बजे बुजुर्ग सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान वह घोड़ा-बग्घी से टकरा गया, जिससे उन्हें चोटें आईं। हादसे के बाद वह स्वयं उठकर हाईवे किनारे स्थित धर्मकांटे परिसर के पास पहुंचे और वहीं लेट गए। कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई।परिजन ने पुलिस को बताया कि सोमपाल बृहस्पतिवार को बदायूं जाने के लिए घर से निकले थे। वे जहानाबाद क्षेत्र में क्यों गए, इसपर परिजन कुछ नहीं बता सके। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि सीसी फुटेज और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। घटना के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद