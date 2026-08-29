पीलीभीत: बाघ के हमले में किसान की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश, 16 घंटे से धरने पर बैठे, मुआवजे की मांग

छह सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

मौके पर पहुंचे एसडीएम मयंक गोस्वामी को मृतक के परिजनों की ओर से दिए गए ज्ञापन में छह प्रमुख मांगें रखी गई हैं। इसमें मृतक आश्रित परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को सरकारी आवास देने की मांग की गई है।



इसके अलावा वन विभाग के खिलाफ दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने, पिछले कुछ वर्षों में जंगली जानवरों के हमलों से हुई जनहानि की उच्चस्तरीय जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों ने आदमखोर जंगली जानवरों से स्थायी निजात दिलाने की भी मांग उठाई है।



ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा हो सकता है।प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में जुटे हैं।