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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   In Muzaffarnagar, a mother and son ended their lives by consuming poison; they passed away while undergoing treatment at the hospital.

मुजफ्फरनगर में मां और बेटे ने जहर खाकर जान दी, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा

Mon, 14 Sep 2026 08:52 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Mon, 14 Sep 2026 08:52 PM IST
In Muzaffarnagar, a mother and son ended their lives by consuming poison; they passed away while undergoing treatment at the hospital.
नई मंडी थाना क्षेत्र के शांतिनगर मां और बेटे ने जहर खा लिया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान शांति नगर निवासी सुशीला (80) और उनके अविवाहित बेटे जितेंद्र (50) के रूप में हुई है।
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