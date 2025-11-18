Live
Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 14 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 14-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:39 AM, 14-Sep-2026
Baghpat News: नोएडा में कार की टक्कर से बेडशीट सप्लायर की मौतcrime news और पढ़ें
01:39 AM, 14-Sep-2026
Baghpat News: नेशनल हाईवे पर दो हादसों में छह घायल, दो की हालत गंभीरcrime news और पढ़ें
विज्ञापन
01:38 AM, 14-Sep-2026
Baghpat News: भाजपा नेता के बेटे की आत्महत्या में चार की अग्रिम जमानत याचिका खारिजcourt news और पढ़ें
01:37 AM, 14-Sep-2026
Baghpat News: फ्लिपकार्ट के 77 लाख के मोबाइल फोन और अन्य सामान का गबनcrime news और पढ़ें
01:37 AM, 14-Sep-2026
Baghpat News: सरकारी खाते के चेक चोरी कर 62 लाख रुपये रकम भरकर परिचितों को दिएcrime news और पढ़ें
01:36 AM, 14-Sep-2026
Baghpat News: प्रधान की मां के साथ घर में घुसकर मारपीटस्मैक के साथ एक गिरफ्तारcrime news और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:35 AM, 14-Sep-2026
Baghpat News: एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर को टक्कर मारीcrime news और पढ़ें
01:34 AM, 14-Sep-2026
Baghpat News: गांवों में मर गए 148 गोवंश, कागजों में केवल एक की मौतcattle news और पढ़ें
01:33 AM, 14-Sep-2026
Baghpat News: बिना अनुमति यात्रा निकाल रहे सपाइयों को पुलिस ने रोका, नोकझोंक और हंगामा
01:29 AM, 14-Sep-2026