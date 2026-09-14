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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   UP: Mother and son die by suicide after consuming poison in Muzaffarnagar; dispute arose over demand for money

यूपी: मुजफ्फरनगर में मां और बेटे ने जहर खाकर जान दी, शराब के लिए पैसे मांगने पर हुआ विवाद; तड़पते हुए दम तोड़ा

Mon, 14 Sep 2026 08:39 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 14 Sep 2026 08:39 PM IST
सार

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के शांतिनगर में जितेंद्र अपनी मौसी से शराब के लिए पैसे मांग रहा था। मां सुशीला ने इस बात पर डांटा तो उसने जहर खा लिया। यह देखकर मां सुशीला ने भी जहर का सेवन कर लिया। दोनों की अस्पताल में मौत हो गई। 

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UP: Mother and son die by suicide after consuming poison in Muzaffarnagar; dispute arose over demand for money
जितेंद्र की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नई मंडी थाना क्षेत्र के शांतिनगर मां और बेटे ने जहर खा लिया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान शांति नगर निवासी सुशीला (80) और उनके अविवाहित बेटे जितेंद्र (50) के रूप में हुई है। 
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परिजनों ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र अपनी मौसी से नशे के लिए पैसे मांग रहा था। जब मां सुशीला ने उसे इस बात पर डांटा, तो जितेंद्र ने आहत होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। अपने बेटे को ऐसा करते देख, मां सुशीला भी सदमे में आ गईं और उन्होंने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। जहर खाने के बाद दोनों बुरी तरह तड़पने लगे। 
 
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शोर होने पर मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए। इसके बाद दोनों को गंभीर हालत में तत्काल एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। दोनेां को बचाने की भरसक कोशिश की, मगर सफलता हासिल नहीं लगी। कुछ देर के इलाज के बाद सुशीला और उनके बेटे जितेंद्र की मौत हो गई। इस दुखद घटना के समय परिवार के अधिकांश सदस्य शामली में एक शादी समारोह में गए हुए थे।

 
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पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर, यह घटना नशे की लत और पारिवारिक कलह से जुड़ी प्रतीत हो रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी अन्य व्यक्ति का इस घटना में कोई हाथ है, तो नहीं है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या ही मानी जा रही है। 

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