यूपी: मुजफ्फरनगर में मां और बेटे ने जहर खाकर जान दी, शराब के लिए पैसे मांगने पर हुआ विवाद; तड़पते हुए दम तोड़ा

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परिजनों ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र अपनी मौसी से नशे के लिए पैसे मांग रहा था। जब मां सुशीला ने उसे इस बात पर डांटा, तो जितेंद्र ने आहत होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। अपने बेटे को ऐसा करते देख, मां सुशीला भी सदमे में आ गईं और उन्होंने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। जहर खाने के बाद दोनों बुरी तरह तड़पने लगे।



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शोर होने पर मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए। इसके बाद दोनों को गंभीर हालत में तत्काल एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। दोनेां को बचाने की भरसक कोशिश की, मगर सफलता हासिल नहीं लगी। कुछ देर के इलाज के बाद सुशीला और उनके बेटे जितेंद्र की मौत हो गई। इस दुखद घटना के समय परिवार के अधिकांश सदस्य शामली में एक शादी समारोह में गए हुए थे।





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नई मंडी थाना क्षेत्र के शांतिनगर मां और बेटे ने जहर खा लिया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान शांति नगर निवासी सुशीला (80) और उनके अविवाहित बेटे जितेंद्र (50) के रूप में हुई है।