मुजफ्फरनगर में भाकियू की महापंचायत, गरजे किसान, उठाईं ये 16 मांगें

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मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर भाकियू की पंचायत शुरू भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि फसलों का लाभकारी मूल्य एवं प्रभावी खरीद व्यवस्था- किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाए। सभी प्रमुख फसलों की सरकारी खरीद की व्यवस्था मजबूत की जाए तथा खरीद केंद्रों पर तौल, भुगतान एवं अन्य प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

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