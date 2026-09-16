{"_id":"6aaaa61fa5ae9b62f70b21c8","slug":"video-spiritual-dialogue-on-the-topic-teachers-the-foundation-of-values-and-culture-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिक्षक संस्कार एवं संस्कृति का आधार विषय पर आध्यात्मिक संवाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के सिविल लाइंस केंद्र में विशेष आध्यात्मिक संवाद का आयोजन किया गया। मेरठ सब जॉन इंचार्ज आशा दीदी के निरीक्षण में हुए कार्यक्रम का विषय शिक्षक संस्कार एवं संस्कृति का आधार रहा। दिल्ली से आईं मुख्य वक्ता लता बहन ने कहा कि मूल्यनिष्ठ समाज के लिए शिक्षा में सफलता की परिभाषा बदलने की जरूरत है। केवल स्कोर नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के संस्कार और मूल्यों को भी महत्व देना चाहिए।

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