{"_id":"6b0841a8f0349689ea018bf0","slug":"video-launch-of-the-scout-guide-program-children-hold-a-rally-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्काउट-गाइड कार्यक्रम का शुभारंभ, बच्चों ने निकाली रैली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुध बाजार स्थित इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर स्काउट-गाइड के बच्चों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया और जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया।

... और पढ़ें