कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे पर समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खां ने कहा, 'इस पर फैसला लेना मेरा काम नहीं है। बेहतर होगा कि हम इसे अपने बड़ों पर छोड़ दें।' कल आजम ने विधानसभा चुनाव को लेकर चुनौती भरे अंदाज में कहा था कि मुझे कौन-सा माई का लाल चुनाव लड़ने से रोक सकता है। मेरा चुनाव साइकिल है, साइकिल लड़ेगी और साइकिल जीतेगी भी। उनके इस बयान को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

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