टिकटों पर आजम-अखिलेश में हो सकता है मंथन, दावेदारों की बढ़ी धड़कनें

विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सपा में टिकटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जेल से रिहाई के बाद बृहस्पतिवार को लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खां के बीच प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन होने की संभावना है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद मंडल की सीटों पर आजम खां की राय अहम हो सकती है।



इन क्षेत्रों में आजम खां की राजनीतिक पकड़ और स्थानीय नेताओं के बीच उनके प्रभाव को देखते हुए टिकट चयन में उनकी राय महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, अखिलेश यादव के साथ टिकटों को लेकर किसी औपचारिक बैठक की पुष्टि नहीं हुई है।