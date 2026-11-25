सियासत में एक बयान कितना भारी पड़ सकता है, इसकी बानगी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के हालिया बयान में देखने को मिली। असदुद्दीन ओवैसी के 'अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा' वाले बयान पर पलटवार करने के दौरान आजम खां ने अब्दुल का अर्थ अल्लाह बता दिया। बात बढ़ी तो राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। विवाद गहराने पर अब आजम खां ने सफाई दी है कि उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वह काफी परेशान थे। बोलते समय जुबान फिसल गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब्दुल स्वयं अल्लाह का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के नाम के बिना अधूरा है।

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